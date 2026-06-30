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Marrocos frustra Holanda de Gakpo, o "quase herói" de coração ferido

Atacante perdeu filho ainda em gestação e se emocionou ao marcar gol

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/06/2026 às 11h10

A eliminação para o Marrocos, nos 16 avos de final da Copa do Mundo, impediu que a Holanda tivesse como herói um protagonista ferido. Não fisicamente, mas no coração.

Foi de Cody Gakpo o gol que abriu o placar em Monterrey (México). O atacante passa por um dos piores momentos da vida: a recente perda de um filho, que ainda estava em gestação. A emoção tomou conta quando o camisa 11 desabou no gramado ao balançar as redes.

Acabou não sendo suficiente. Os Leões do Atlas (apelido da seleção marroquina) empataram na reta final da partida, que terminou em 1 a 1, e sacramentaram a classificação nos pênaltis ao vencer por 3 a 2, nas primeiras horas desta terça-feira (30).

Nas oitavas, Marrocos terá pela frente o Canadá, que eliminou a África do Sul no último domingo (28), ao vencer por 1 a 0 em Los Angeles. O duelo por um lugar nas quartas de final será neste sábado (4), em Houston, também nos Estados Unidos, às 14h (horário de Brasília).

Tragédia, gol e lágrimas

No último sábado (27), Gakpo e a namorada, Noa van der Bij, anunciaram a perda do bebê que o casal esperava. O menino se chamaria Elijah Raphael e seria o segundo filho deles. Em abril de 2024, Noa deu a luz a Samuël Seth.

O técnico da Laranja Mecânica (apelido da seleção holandesa), Ronald Koeman, liberou o jogador da concentração para ele ficar com a mulher. O camisa 11 foi, mas se colocou à disposição para enfrentar Marrocos.

Titular, ele balançou as redes aos 26 minutos da etapa final, aproveitando um contra-ataque puxado pelo também atacante Crysencio Summerville. Emocionado, o jogador do Liverpool (Inglaterra) se ajoelhou, colocou as mãos no rosto e chorou, sendo abraçado por todos os companheiros, inclusive os que estavam no banco. Em seguida, mandou um beijo para os céus, dedicando-o ao filho que morreu.

Empate e brilho de Bono

Aquele teria sido o gol da classificação, não fosse o merecido empate marroquino aos 45 do segundo tempo, em cabeçada de Issa. Diop, às costas do também zagueiro Virgil Van Dijk, após cruzamento pela esquerda de Chemsdine Talbi. O jogo foi para o tempo extra e Gakpo permaneceu em campo até os sete minutos da etapa final da prorrogação. Exausto, ele deu lugar ao também atacante Justin Kluivert.

Nos pênaltis, o meia Neil El Aynaoui acertou o travessão na primeira cobrança de Marrocos, mas justamente Kluivert, no segundo chute holandês, também parou na trave. O zagueiro Jurriën Timber, na quarta tentativa da Laranja Mecânica, bateu para fora. Na sequência, o lateral Achraf Hakimi mandou a bola no poste direito.

Na quinta e última cobrança holandesa, brilhou Yassine Bono. O goleiro dos Leões do Atlas defendeu o chute de Summerville. Coube ao atacante Ismael Saibari converter o pênalti derradeiro e decretar a classificação da seleção africana e a eliminação dos europeus.

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(Foto: Divulgação Gurias do Yucumã/Flamengo)
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