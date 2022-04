Três Passos: Ação conjunta resulta na prisão de indivíduo por tráfico de drogas

No começo da noite da sexta-feira (1º/4), a Polícia Civil (PC) e a Brigada Militar (BM) desencadearam uma operação conjunta que culminou na prisão de um indivíduo em virtude do crime de tráfico de drogas.

O preso pilotava uma motocicleta que foi abordada na BR 468, nas imediações do distrito de Padre Gonzales. Com ele, foram encontrados quatro tijolos de maconha, totalizando 3,3 quilos.

O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Após os procedimentos formais, ele acabou recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

