Piloto natural de Frederico Westphalen e mais três pessoas morrem em queda de avião

Quatro pessoas morreram na queda de um avião na noite da quinta-feira (31/3), próximo da MT 130, em Primavera do Leste. Viajavam na aeronave, o piloto Dan Halan Toledo Martins – natural de Frederico Westphalen -, Juvenal Entringer, de 63 anos, e os filhos, Lucas Venturini Entringer, 32 anos, e Guilherme Venturini Entringer, de 35 anos.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o acidente foi registrado por volta das 21h30min em área de mata, próximo à Chácara Zanatta.

Moradores das redondezas afirmaram a PM que viram o avião voando baixo e caindo em seguida, provocando grande estrondo. Logo depois, começaram as buscas e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Pouco tempo depois, os destroços da aeronave foram encontrados e o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou que o piloto e os passageiros estavam sem vida.

Na queda, o avião chocou-se com diversas árvores antes de atingir o solo. Com o forte impacto, o motor se desprendeu da fuselagem.

Ainda não há informações concretas sobre as causas do acidente, mas o mau tempo pode ter contribuído para a queda da aeronave.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Primavera do Leste.

