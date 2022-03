Homem é preso pelo crime de importunação sexual em Ametista do Sul

A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje, na cidade de Ametista do Sul, um homem suspeito de ter praticado, por reiteradas vezes, o crime de importunação sexual.

As investigações indicaram que na cidade de Rodeio Bonito, entre os meses de janeiro a fevereiro do ano em curso, mulheres, quando realizavam caminhadas ou andavam de bicicleta, estavam tendo sua dignidade sexual afrontada, uma vez que um indivíduo, pilotando uma motocicleta, passava por elas e de forma repentina desferia um forte tapa e/ou passava a mão nas nádegas delas.

No curso do inquérito policial foram identificadas ao menos dez mulheres vítimas de tais fatos, havendo notícia que outras também teriam sido molestadas.

O indivíduo, quando interrogado, assumiu a autoria dos fatos, alegando estar arrependido das condutas praticadas.

Além da prisão do suspeito, a Polícia Civil apreendeu a motocicleta, capacetes e peças de vestuário que esse usava quando praticou os crimes.

O preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

As investigações foram efetivadas por agentes da Delegacia de Polícia de Rodeio Bonito e coordenadas pelo Delegado de Polícia Eduardo Ferronato Nardi.

