Brigada Militar prende homem por descaminho em Bom Progresso

A Brigada Militar (BM) abordou, na madrugada da quinta-feira (24/3), um veículo que trafegava pela BR 468 no município de Bom Progresso. Na revista, os policiais militares se depararam com 1.740 embalagens de desodorante e 1.584 acendedores.

Conforme informou a BM, as mercadorias e o veículo foram apreendidos conforme orientação da Polícia Federal em relação ao crime de descaminho.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.