Brigada Militar prende homem por receptação e apreende drogas em Tenente Tortela

Nesta terça-feira (01/02), às 03h10 policiais militares do 7º BPM prenderam um homem por receptação de veículo e apreenderam drogas na sua posse.

A prisão ocorreu após abordagem, no centro da cidade, sendo localizada uma motocicleta em situação de furto desde dia 30 do mês de janeiro, bem como aproximadamente 59,5 gramas de maconha, uma balança de precisão e uma porção semelhante a cocaína pesando aproximadamente 28 gramas.

O homem foi conduzido para Delegacia de Polícia para flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.