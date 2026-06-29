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Governo do Estado recupera estradas e pontes no oeste do Rio Grande do Sul

Com os investimentos do governo do Estado via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), obras de reconstrução de rodovias e pontes estão ocorrendo em vá...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/06/2026 às 13h35
Governo do Estado recupera estradas e pontes no oeste do Rio Grande do Sul
Serviços já estão em andamento em trecho de 15,13 quilômetros da ERS-305, na localidade de Vila Cascata, em Horizontina -Foto: Ascom Daer

Com os investimentos do governo do Estado via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), obras de reconstrução de rodovias e pontes estão ocorrendo em várias frentes e levando mais segurança e desenvolvimento para todo o Estado. É assim em toda a região Oeste – do sudoeste ao noroeste do Rio Grande do Sul. Por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) -, estão sendo destinados R$ 139 milhões para a reconstrução de duas rodovias e duas pontes, afetadas pelas enchentes de 2024 nessas regiões.

Em Alegrete, na região Oeste, a antiga ponte de madeira e ferro sobre o Arroio Capivari, severamente prejudicada pelas cheias, já começa a dar espaço para uma nova estrutura, que está sendo erguida ao seu lado, muito mais robusta e resiliente. A nova ponte da ERS-507 terá 64 metros de extensão, com investimento de R$ 7,6 milhões.

Nova ponte da ERS-507, em Alegrete, terá 64 metros de extensão, com investimento de R$ 7,6 milhões -Foto: Ascom Daer
Nova ponte da ERS-507, em Alegrete, terá 64 metros de extensão, com investimento de R$ 7,6 milhões -Foto: Ascom Daer

A região também poderá contar com uma ERS-241 requalificada, no trecho entre o município de São Francisco de Assis e a várzea do Rio Jaguari, em São Vicente do Sul. Atualmente, o projeto executivo encontra-se em análise técnica pelo Daer, com previsão de início das obras ao longo do mês de julho de 2026. A intervenção contempla a recuperação do pavimento, a modernização da sinalização horizontal e vertical e melhorias voltadas ao aumento da segurança e da durabilidade da rodovia. O investimento para esta obra é de R$ 80 milhões.

E tem obra importante acontecendo também na região Noroeste. Já estão em andamento os serviços na ERS-305. São 15,13 quilômetros na localidade de Vila Cascata, em Horizontina, que receberá nova pavimentação. Atualmente, estão sendo executados remendos profundos no pavimento, com aplicação de rachão e brita graduada como camadas de regularização e reforço da base degradada. Em paralelo, seguem em andamento os serviços de limpeza e desobstrução dos dispositivos de drenagem superficial e das sarjetas ao longo de toda a extensão do trecho. O investimento é de R$ 28,8 milhões.

Além disso, já foram executados serviços preliminares para a obra de recuperação, reforço e alargamento da ponte sobre o Rio Ijuí, localizada na ERS-344, entre os municípios de Santo Ângelo e Entre-Ijuís. A ponte atual de 8 metros de largura passará a ter 16 metros, incluindo acostamento e passeio em ambos os lados, barreira New Jersey e reforço em toda a estrutura. Atualmente, o projeto executivo encontra-se em análise técnica pelo Daer, enquanto a empresa realiza a mobilização do canteiro de obras. A expectativa é de que as intervenções estruturais tenham início em julho. O investimento é de R$ 22,61 milhões.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, comemorou o momento de grandes investimentos do governo do Estado em transformar pontes e estradas. “São obras importantíssimas que estarão devolvendo às regiões o pleno desenvolvimento após o abalo das enchentes de 2024. São canais de conexão e ligação entre cidades que restabelecem fluxos, mas de forma muito mais resiliente e segura”, reforçou Magalhães.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, chamou a atenção para o empenho dos técnicos do departamento em entregar obras tão relevantes para a vida das pessoas. “Não estamos somente reerguendo pontes e reconstruindo estradas. Estamos transformando o cotidiano das pessoas, devolvendo para a população rodovias e pontes com mais qualidade e preparadas para as intempéries climáticas”, disse o diretor.

Obras na região Oeste/Sudoeste:

Ponte sobre o Arroio Capivari ERS- 507, em Alegrete

  • Extensão: 64 m
  • Investimento: R$ 7,6 milhões
  • Obra em execução

Rodovia ERS-241, entre São Francisco de Assis e São Vicente do Sul

  • Extensão: 53,73 quilômetros
  • Investimento: R$ 80 milhões
  • Projeto em conclusão

Obras na região Noroeste:

Rodovia ERS-305, entre Horizontina e Vila Cascata

  • Extensão: 15,13 quilômetros
  • Investimento: R$ 28,87 milhões
  • Obra em execução

Ponte sobre o Rio Ijuí ERS-344, entre Entre-Ijuís e Santo Ângelo

  • Extensão: 233 m
  • Investimento: R$ 22,61 milhões
  • Projeto em conclusão

Texto: Virginia do Erre/Ascom Daer
Edição: Secom

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