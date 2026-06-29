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Novo terremoto de 4.6 atinge Venezuela cinco dias após tremor duplo

Não foram registrados danos adicionais aos outros terremotos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/06/2026 às 13h35

Um novo terremoto foi registrado na Venezuela, nesta segunda-feira (29), de magnitude 4.6 da escala Ritcher, com epicentro na cidade de Carabelleda, no estado La Guaira, o mais afetado pelo duplo terremoto registrado há cinco dias . O tremor foi sentido também na capital, Caracas.

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou que o tremor desta segunda-feira foi uma “réplica de moderada intensidade”, mas que não foram registrados danos adicionais “em nenhuma parte do território nacional”.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) calculou que o tremor teve origem a 10 quilômetros (km) de profundidade da superfície e a 27 km do centro de Carabelleda.

O município de cerca de 50 mil habitantes, que fica a cerca de 40 km de estrada de Caracas, foi um dos gravemente afetados pelo duplo terremoto da semana passada .

Na sexta-feira (29), outro tremor de magnitude 4.9 foi registrado no país , que vem tendo sucessivos casos de “réplicas” do duplo terremoto da semana passada. As réplicas são tremores secundários que ocorrem em decorrência de um primeiro grande terremoto. Agência estatal da Venezuela informou que foram, pelo menos, 430 tremores secundários registrados desde o terremoto duplo.

A professora de Direito da Universidade Central de Caracas (UCV) Tamara Ádrian, que vive em Caracas, disse à Agência Brasil que tem havido muitas réplicas nos últimos dias.

Como trabalha em um edifício com estrutura anti-sismica, do tipo japonesa, Ádrian sente até os menores terremotos.

“Trabalho nesse prédio há quase 30 anos e sinto pelo menos um ou dois tremores por semana, no mínimo. São sempre leves, mas sinto o movimento”, comentou, acrescentando ser raro terremotos como os da magnitude da semana passada.

“Vivi o terremoto de 1967, que teve magnitude 6.1. Na Venezuela, há muitos tremores, mas os terremotos raramente ultrapassam 6 na escala Richter. Historicamente, porém, em Caracas, o intervalo entre esses terremotos maiores, segundo medições de sismólogos, tem sido de cerca de 50 anos”, disse.

Números da catástrofe

De acordo com última atualização do governo de Caracas, nesta segunda-feira, os terremotos deixaram 1.500 mortos e 3.150 feridos . Ao todo, 25 mil socorristas trabalham para localizar pessoas embaixo dos escombros, sendo 2,6 mil estrangeiros.

Até domingo (28), foram resgatadas 33 pessoas com vida dos escombros. Entre os socorristas, há brasileiros enviados pelo governo federal. O Brasil já enviou quatro aviões com ajuda humanitária ao país vizinho.

Os terremotos de magnitude 7.2 e 7.5 na escala Richter, ocorridos na quarta-feira (24) passada, causaram destruição e desabamentos na capital Caracas e várias outras cidades, principalmente na província de La Guaira.

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