Segunda, 29 de Junho de 2026
12°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pé-de-Meia 2026: pagamento da quarta parcela começa nesta segunda

R$ 200 serão pagos até 6 de julho, conforme nascimento do estudante

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/06/2026 às 13h35
Pé-de-Meia 2026: pagamento da quarta parcela começa nesta segunda
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia de 2026 que atingiram pelo menos 80% de frequência nas aulas em abril deste ano começarão a receber a quarta parcela do incentivo frequência a partir desta segunda-feira (29).

A parcela de R$ 200 será depositada conforme o mês de nascimento dos estudantes beneficiários que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia.

O calendário de pagamentos vai até 6 de julho. Confira:

  • Nascidos em janeiro e fevereiro: recebem nesta segunda-feira (29);
  • Nascidos em março e abril: recebem nesta terça-feira (30)
  • Nascidos em maio e junho: recebem nesta quarta-feira (1º de julho)
  • Nascidos em julho e agosto: recebem nesta quinta-feira (2 de julho)
  • Nascidos em setembro e outubro: recebem nesta sexta-feira (3 de julho)
  • Nascidos em novembro e dezembro: recebem na próxima segunda-feira (6 de julho).

O Ministério da Educação (MEC) também poderá pagar as parcelas do incentivo matrícula de 2026 e do incentivo conclusão de 2025 aos estudantes que tiveram as informações sobre suas trajetórias escolares enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino público onde estão matriculados.

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança para incentivar a permanência de jovens nos estudos até a conclusão do ensino médio.

Os beneficiados pela iniciativa federal podem consultar os dados sobre os pagamentos na página eletrônica do estudante dentro do site do programa . É necessário fazer login na conta da plataforma Gov.br

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quem tem direito

A participação no programa, também chamado de Poupança do Ensino Médio, ocorre de forma automática para os estudantes que cumprem os requisitos estabelecidos.

Entre eles, estar matriculado na rede pública de educação e com inscrições ativas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Em 2026, é preciso que as famílias dos estudantes tenham cadastro ativo no CadÚnico até a data-base de 7 de agosto de 2026. A atualização do cadastro do governo tem a validade de 24 meses.

Também é preciso que a renda familiar seja de até meio salário mínimo por pessoa.

Além disso, os alunos precisam ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos na educação de jovens e adultos (EJA).

O estudante deve ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular e manter frequência em pelo menos 80% nas aulas.

O Ministério da Educação (MEC) é o responsável por verificar se o jovem pode participar do programa federal, a partir dos dados do CadÚnico.

Como consultar

A Caixa Econômica Federal é responsável pela abertura das contas bancárias em nome dos estudantes e pelos pagamentos do valor repassado pelo MEC.

O estudante pode consultar os status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), informações escolares e regras do programa na página do Pé-de-Meia .

Pé-de-Meia

O Ministério da Educação contabiliza que, desde 2024, o programa alcançou 7,2 milhões de estudantes em todo o Brasil. Segundo a pasta, a iniciativa federal tem contribuído para melhorar a frequência nas aulas, reduzir a evasão escolar e ampliar as taxas de aprovação no ensino médio. .

Considerando todas as parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os valores do Pé-de-Meia podem alcançar R$ 9,2 mil por aluno.

As redes públicas que ofertam o ensino médio são responsáveis por captar e informar os dados dos estudantes ao Ministério da Educação (MEC), por meio de sistema informatizado.

Dúvidas

Estudantes, responsáveis e gestores escolares podem tirar dúvidas sobre o programa por meio da página de Perguntas Frequentes do Pé-de-Meia , que reúne orientações detalhadas sobre o funcionamento do programa, incluindo critérios para participar, formas de consultar o benefício, calendário de pagamentos, perguntas frequentes e passo a passo sobre a liberação de movimentação da conta para menores de idade.

Se precisar de ajuda, o estudante ainda conta com outros canais de atendimento, como o Fale Conosco, no telefone 0800-616161.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 5 horas

Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia é inaugurado em Manaus

Tecnologias para defesa e preservação estão entre os objetivos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 8 horas

MEC Livros oferece mais 7,8 mil obras em inglês e espanhol

Novo acervo tem literatura clássica e sucessos contemporâneos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 9 horas

PND 2026: professores podem se inscrever até sexta-feira (3)

Podem participar professores e formandos em cursos de licenciatura

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 12 horas

Inscrição para residência médica estão abertas até hoje

Candidatos devem pagar taxa até 6 de julho

 Levantamento identificou que o Rio Grande do Sul tem se mantido entre as maiores médias do país (Foto: Reprodução)
Educação Há 1 dia

Escolas do RS alcançam o 1º lugar no ranking dos melhores desempenhos entre as redes estaduais no ENEM 2025

Microdados do exame nacional foram divulgados pelo Ministério da Educação

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 14°
13° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (0.57mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Terça
16° 12°
Quarta
19° 15°
Quinta
15°
Sexta
14°
Sábado
21° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 30 minutos

Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil
Tecnologia Há 1 hora

Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina
Justiça Há 1 hora

STJ: estado de SP deve ter protocolo para atuar em manifestações
Tecnologia Há 2 horas

IA na Reforma Tributária exige fontes oficiais
Internacional Há 2 horas

Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,179,88 -0,53%
Ibovespa
173,205,34 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7051 (28/06/26)
19
32
50
73
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias