Comando Regional de Polícia Ostensiva — Fronteira Noroeste visitou Tenente Portela nesta quinta-feira

Na tarde desta quinta-feira, 27, foi realizada uma visita dos oficias da brigada militar ao município recepcionados pelo Prefeito Rosemar Sala que dirigiu o encontro em seu gabinete.

Entre os visitantes estavam o comandante do CRPO-FNO responsável pelas ações da BM em 56 Municípios, também estava o tenente-coronel Átila Mesadri Pezzetta; e o subcomandante 7° BPM, capitão João Paulo Andrighetto. Também acompanhou os oficiais o sargento Roger Machado, integrante do pelotão da BM de Tenente Portela.

Foi uma visita de cortesia, mas também serviu para tratar diversos assuntos na área de segurança pública em especial dos indicadores que mostram a redução da criminalidade no Município.

CRPO-FNO está sediado em Santa Rosa e abrange 56 Municípios das regiões Fronteira Noroeste, Noroeste Colonial e Médio Alto Uruguai.

