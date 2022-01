Homem que matou esposa em Tenente Portela vai responder em regime domiciliar

Condenado em 2017, por matar a própria esposa com tábua de carne, Adelar Schmidt de 60 anos, ganhou o direito de cumprir pena em regime de prisão domiciliar. O homem teve o pedido de defesa deferido pela juíza Leila Andrade Curto, da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Três Passos. O Ministério Publico do RS recorreu da decisão pelo fato de ter idade avançada e comorbidades como a Covid-19.

O homem atacou a esposa na madrugada do dia 22/01/17, na residência do casal, no km 4 da ERS-330, por volta das 4h. Clarice de Azevedo, de 29 anos, foi atacada com uma tábua de cortar carne pelo próprio marido. O fato ocorreu na frente da própria filha que na época tinha apenas 10 anos, ele foi preso em flagrante e a vítima que ainda estava com vida quando foi encontrada, foi encaminhada a unidade de tratamento intensivo do Hospital de Caridade de Três Passos pela Polícia Militar, mas acabou morrendo no dia 4 de fevereiro do mesmo ano.

Clarice morreu por falência múltipla dos órgãos e traumatismo cranioencefálico. O autor do crime foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, mas aguardou parte do julgamento em regime semiaberto em meados de 2018.

Adelar Schmidt foi julgado pelo Tribunal do Júri de Tenente Portela em 2020 e condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado, mas não cumpriu a pena estabelecida, pois não se apresentou às autoridades. Com um mandado de prisão por sentença condenatória expedido contra ele, Adelar foi preso em dezembro de 2021 em uma ação conjunta da Brigada Militar e das delegacias de Polícia de Tenente Portela, Miraguaí e Três Passos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.