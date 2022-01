Homem natural de Tenente Portela morre atingido pela porta de galpão durante temporal em Entre-Ijuís

Um homem morreu no Hospital Santo Ângelo, após ser atingido pela porta de um galpão, na noite da última quarta-feira (26/01), na comunidade de Carajazinho, interior de Entre-Ijuís. A vítima tinha 43 anos e era natural de Tenente Portela.

Devido ao impacto, o homem foi arremessado para o interior do galpão, quando tentava fechar a porta do galpão com seu colega de trabalho, devido ao forte temporal que ocorria no local.

O trabalhador sofreu traumatismo craniano, foi socorrido e encaminhado à casa de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na UTI. A Polícia Civil não divulgou a identidade da vítima.

