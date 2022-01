Homem natural de Tenente Portela morre no interior de Entre-Ijuis

O fato ocorreu quando um trabalhador natural de Tenente Portela tentava fechar a porta de um galpão com seu colega, na comunidade de Carajazinho, interior de Entre-Ijuís. O forte vento que soprava empurrou a porta e atingiu o homem que foi arremessado para o interior do galpão durante o temporal.

A vítima tinha 43 anos, foi socorrida e enviada à casa de saúde, mas acabou falecendo na UTI devido a um traumatismo craniano. A Polícia Civil não divulgou a identidade da vítima.

