Homem é preso em Tenente Portela por descumprir lei Maria da Penha

A Polícia Civil, na manhã de hoje, 21/01/2022, através dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, efetuou a prisão preventiva de um suspeito por descumprimento de medidas protetivas de urgência, impostas no contexto da Lei Maria da Penha.

Após os trâmites legais o preso foi recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

