Quatro pessoas são encaminhadas ao hospital após grave acidente em Itapiranga

Uma mulher de 51 anos ficou ferida em um grave acidente de trânsito registrado no final da tarde quinta-feira, dia 30, na SC-163, na Linha Chácara, interior de Itapiranga, no Oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local foi constatada a colisão entre uma Hilux e uma Duster, ambas com placas não informadas. No acidente, a Duster acabou ficando prensada em uma árvore, sendo segurada pelo outro veículo, às margens da rodovia.

No veículo estava uma passageira, de 51 anos, a qual foi socorrida consciente e orientada, relatando dores no tórax. O motorista, de 54, já estava fora do automóvel quando o socorro chegou ao local. Ambos foram conduzidos para o hospital para atendimento médico.

Na Hilux estavam duas pessoas, sendo o passageiro, de 49 anos, que apresentava hematoma na face e suspeita de luxação no ombro direito. O motorista também estava do lado de fora e foi socorrido junto com o carona, sendo encaminhados ao pronto socorro.

As causas do acidente não foram informadas.

