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Torcedores se reúnem no centro de SP para assistir ao jogo do Brasil

Telão reúne publico para torcer pela Seleção

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/06/2026 às 15h57
Torcedores se reúnem no centro de SP para assistir ao jogo do Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Enquanto o Brasil entra em campo para enfrentar a seleção japonesa nesta tarde de segunda-feira (29) pela fase de mata-mata da Copa do Mundo, torcedores se reuniram para assistir à partida ao ar livre no Vale do Anhangabaú, na capital paulista.

Este foi o caso da atendente de padaria Mariana Freitas, 33 anos, de São Vicente, no litoral paulista, que foi com o marido e as filhas até o centro de São Paulo para ver o jogo em um telão. Vestidos com a camisa da seleção, eles apostam em uma vitória do Brasil contra o Japão por 2 a 0.

“Estou achando o máximo. Nós vamos ganhar e o Vini Jr vai fazer 2 a 0”, disse ela à reportagem. “Decidimos ver o jogo por aqui porque meu marido trabalha aqui [na capital], embora a gente more em São Vicente. Estamos aproveitando para poder assistir aqui”.

Para Mariana, o Brasil tem grandes chances de vencer esta Copa do Mundo.

“Os meninos da seleção são muito bons: Vini Jr, Endrick, Neymar. Estou criando bastante expectativa no Neymar”, falou.

O estagiário Pedro Jinno, brasileiro com ascendência japonesa, decidiu torcer pelo Brasil. Com a camisa da seleção e pela primeira vez assistindo a um jogo em uma fan zone, ele aposta em uma vitória hoje por 2 a 1 para o Brasil.

“Vou torcer pelo Brasil. Sou brasileiro, cresci aqui, minha família e amigos são daqui. Sou quem sou porque sou brasileiro”, contou.

Apesar de avaliar como positivo o desempenho da seleção até agora, ele acha que o Brasil ganha a partida, mas dificilmente conquista o título. “Acho que a Espanha tem mais chance, mas torço muito para o Brasil”.

A Fan Zone Anhangabaú tem entrada gratuita e funciona de sexta-feira a domingo e também nas datas dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol.

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