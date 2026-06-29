Segunda, 29 de Junho de 2026
12°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

AVISO DE PAUTA: Governo do Estado reinaugura Unidade de Coleta do Hemosc em Canoinhas

O Governo do Estado reinaugura, nesta terça-feira, 30, a Unidade de Coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), em Ca...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
29/06/2026 às 15h57
AVISO DE PAUTA: Governo do Estado reinaugura Unidade de Coleta do Hemosc em Canoinhas
Foto: Reprodução/Secom SC

O Governo do Estado reinaugura, nesta terça-feira, 30, a Unidade de Coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), em Canoinhas. A iniciativa retoma os atendimentos no município e amplia o acesso à doação de sangue para a população do Planalto Norte catarinense. A unidade funcionará em espaço anexo ao Hospital Santa Cruz e atenderá mediante agendamento pelo site www.hemosc.org.br .

Serviço

O quê: Estado reinaugura da Unidade de Coleta do HEMOSC em Canoinhas
Quando: terça-feira, 30, às 15 horas
Onde: Rua João da Cruz Kreiling, 1050, Anexo ao Hospital Santa Cruz – Canoinhas/SC

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Instituição está recebendo mais de R$ 3,4 milhões do Avançar Mais na Saúde para obra e aquisição de equipamentos e mobiliário -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 3 horas

Em Osório, governo do Estado inaugura serviço de oncologia no Hospital São Vicente de Paulo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na segunda-feira (29/6) o serviço de oncologia do Hospital São Vicente de Pau...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Após casos de sarampo, Ministério da Saúde recomenda vacinar bebês

Imunizante deverá ser aplicado em crianças de 6 a 11 meses e 29 dias

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 horas

Com investimento do Estado, nova recepção do Complexo Madre Teresa passa a receber os pacientes nesta quinta-feira

Fotos: Comunicação/HMMKBO secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve em Itajaí na manhã desta segunda-feira, 29, para uma visita técnica...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 11 horas

Samu registra mais de 560 ligações de importunação em Santa Catarina neste ano

Foto: Divulgação/SamuO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou 568 ligações de importunação em Santa Catarina, entre janeiro e a ...
Saúde Há 13 horas

Caminhos da Reportagem mostra desafios para fechar manicômios

Brasil tinha 1.655 internados nessas instituições em 2025

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 14°
13° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (0.57mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Terça
16° 12°
Quarta
19° 15°
Quinta
15°
Sexta
14°
Sábado
21° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 30 minutos

Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil
Tecnologia Há 1 hora

Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina
Justiça Há 1 hora

STJ: estado de SP deve ter protocolo para atuar em manifestações
Tecnologia Há 2 horas

IA na Reforma Tributária exige fontes oficiais
Internacional Há 2 horas

Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,179,88 -0,53%
Ibovespa
173,205,34 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7051 (28/06/26)
19
32
50
73
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias