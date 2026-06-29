AVISO DE PAUTA: Governo do Estado reinaugura Unidade de Coleta do Hemosc em Canoinhas

O Governo do Estado reinaugura, nesta terça-feira, 30, a Unidade de Coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), em Canoinhas. A iniciativa retoma os atendimentos no município e amplia o acesso à doação de sangue para a população do Planalto Norte catarinense. A unidade funcionará em espaço anexo ao Hospital Santa Cruz e atenderá mediante agendamento pelo site www.hemosc.org.br .
O quê: Estado reinaugura da Unidade de Coleta do HEMOSC em Canoinhas
Quando: terça-feira, 30, às 15 horas
Onde: Rua João da Cruz Kreiling, 1050, Anexo ao Hospital Santa Cruz – Canoinhas/SC
Mais informações:
Assessoria de Comunicação
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