AVISO DE PAUTA: Governo do Estado reinaugura Unidade de Coleta do Hemosc em Canoinhas

O Governo do Estado reinaugura, nesta terça-feira, 30, a Unidade de Coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), em Canoinhas. A iniciativa retoma os atendimentos no município e amplia o acesso à doação de sangue para a população do Planalto Norte catarinense. A unidade funcionará em espaço anexo ao Hospital Santa Cruz e atenderá mediante agendamento pelo site www.hemosc.org.br .

Serviço

O quê: Estado reinaugura da Unidade de Coleta do HEMOSC em Canoinhas

Quando: terça-feira, 30, às 15 horas

Onde: Rua João da Cruz Kreiling, 1050, Anexo ao Hospital Santa Cruz – Canoinhas/SC

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

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