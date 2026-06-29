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Copa do Mundo pode ser estratégia de engajamento corporativo

Empresas estão percebendo cada vez mais o valor de criar experiências que conectem emoção e estratégia em períodos como o da Copa do Mundo, avalia ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/06/2026 às 15h57
Copa do Mundo pode ser estratégia de engajamento corporativo
Divulgação Top TV ON Brasil/Pink Eventos

Desde 11 de junho, a atenção de boa parte da sociedade está voltada para a Copa do Mundo. A edição deste ano é a maior já realizada, com 48 seleções e um total de 104 jogos.

Números de pesquisas dão uma dimensão de como o Mundial desperta interesse entre a população. Em um levantamento do Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro, 86% dos entrevistados disseram que pretendem assistir aos jogos, conforme reportado pela Band.

O clima de futebol chega até mesmo às empresas, que buscam diferentes formas de utilizar o torneio para engajar os profissionais. Um exemplo foi o meeting da Econ Construtora, realizado no Teatro Gamaro, em São Paulo (SP). Produzido pela Pink Eventos, o encontro reuniu cerca de 700 pessoas e teve temática e decoração inspiradas na Copa do Mundo. A escolha não foi por acaso, explica Gil Vasconcelos, diretora de marketing da Econ.

"A Copa tem uma força simbólica capaz de inspirar pessoas, despertar emoções e reforçar o valor do trabalho em equipe. Nosso objetivo foi transformar o meeting em uma experiência imersiva, que pudesse conectar os colaboradores e parceiros a uma visão comum de futuro", pontua a executiva.

O objetivo, segundo Vasconcelos, era mostrar que cada lançamento, venda e entrega fazem parte de uma jornada coletiva. A proposta também buscou fortalecer o senso de pertencimento, celebrar conquistas e preparar o time para os próximos desafios com uma energia renovada, afirma.

"Percebemos um aumento significativo no engajamento das equipes, além de um sentimento muito forte de pertencimento e orgulho de fazer parte da empresa. Um evento dessa dimensão permite que as pessoas se conectem não apenas com a estratégia do negócio, mas também com os valores e a cultura organizacional", avalia.

Outro ponto importante do evento foi o alinhamento, acrescenta a executiva. Ela diz que o meeting inspirado na Copa permitiu que a empresa reforçasse objetivos, direcionamentos e prioridades, garantindo que os colaboradores saíssem do encontro com clareza sobre o papel de cada um na construção dos resultados da companhia.

Na visão de Vasconcelos, quando todos entendem os objetivos, sabem qual é o seu papel e enxergam o impacto da própria contribuição, o engajamento cresce naturalmente. Além disso, a combinação entre espírito competitivo saudável, colaboração e busca por resultados cria um ambiente de alta performance. "No mercado imobiliário, especialmente, onde trabalhamos com metas desafiadoras e grandes projetos, essa conexão entre esforço coletivo e conquista é extremamente poderosa", descreve a diretora de marketing.

Vasconcelos acredita que, no geral, as empresas estão percebendo cada vez mais o valor de criar experiências que conectem emoção e estratégia. No entanto, alerta a executiva, o sucesso não está apenas em utilizar um tema popular, mas em construir uma narrativa coerente com a cultura da organização e seus objetivos de negócio.

Em outras palavras, a autenticidade é fundamental. A executiva diz que, quando o conceito escolhido reforça valores reais da empresa e está alinhado às metas que se deseja alcançar, ele deixa de ser apenas uma ação temática e passa a ser uma ferramenta de transformação cultural e de geração de resultados.

Um exemplo de evento temático, sugerido pela Pink Eventos, seria, no caso hipotético de uma empresa do setor de tecnologia, promover internamente uma "Copa da Inovação". Divididos em "seleções", os colaboradores participariam de desafios ligados a problemas reais do negócio, como melhoria de processos, criação de novos produtos e otimização da experiência do cliente.

Nesse caso hipotético, cada etapa simularia fases da Copa do Mundo, com metas claras e prazos definidos. Mais do que engajamento pontual, a iniciativa teria como objetivo estimular a colaboração entre áreas, desenvolver habilidades estratégicas e gerar soluções aplicáveis à empresa. Ao final, as melhores ideias poderiam ser implementadas, reforçando a conexão entre o clima esportivo e resultados concretos para o negócio.

"Grandes eventos esportivos possuem uma narrativa muito clara: preparação, estratégia, superação e vitória. Quando traduzimos esses elementos para o ambiente corporativo, conseguimos criar campanhas mais envolventes e motivadoras. As equipes passam a enxergar as metas como desafios a serem conquistados em conjunto, e não apenas números a serem alcançados", reforça Vasconcelos.

Para saber mais, basta acessar: https://pinkeventos.com.br/

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