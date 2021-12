Homem morre por disparos na Terra Indígena do Guarita

Por volta das 22h30 de quarta-feira, 29, ocorreu um homicídio na Terra Indígena do Guarita pertencente ao município de Redentora.

Sadi Brisch, 44 anos, residente no bairro Irapuá – Miraguaí foi atingido por disparos de arma de fogo no setor indígena de Linha São Paulo.

Seu corpo será velado no Sítio São Gabriel no Braga e sepultamento será no Cemitério do Sítio São Gabriel na mesma localidade às 17:00 horas dessa quinta-feira.

A Polícia Civil investiga para apurar a autoria do homicídio.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.