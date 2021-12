Veículo cai de ponte entre os municípios de Sarandi e Rondinha

Por volta das 9h30min desta quarta-feira, 29 de dezembro, um acidente na ERS 404, divisa entre os municípios de Sarandi e Rondinha, deixou um motorista ferido e preso às ferragens.

De acordo com informações colhidas no local, pela reportagem da Rádio Sarandi, um veículo Cross Fox, placas de Ronda Alta, que trafegava sentido Rondinha/Sarandi, saiu da pista, quebrou a mureta de proteção, e caiu na ponte do Rio Baios. O veículo atravessou toda a extensão do rio e caiu na outra margem.

O motorista e único ocupante do veículo, ao ser retirado das ferragens, estava consciente, e foi encaminhado pelo SAMU para atendimento no Hospital Comunitário de Sarandi.

A Brigada Militar, SAMU, Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Sarandi e Bombeiros de Carazinho atenderam a ocorrência.

