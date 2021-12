Veículo capota após colisão no Centro de Três de Maio

Um automóvel Fiat Punto capotou após colidir em um veículo estacionado, na madrugada desta quarta-feira (29/12) no Centro de Três de Maio. O motorista e único ocupante do carro, não ficou ferido.

De acordo com informações, por volta das 2h15min, o Punto era conduzido na Rua Padre Cacique no sentido centro-bairro, e por motivos desconhecidos bateu na lateral traseira de uma caminhonete GM Tracker que estava estacionada ao lado do edifício Rubi Abrão.

A Brigada Militar confeccionou o boletim de ocorrência, e os veículos foram removidos para o depósito do guincho SOS Master (DETRAN).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.