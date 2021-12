Morre segunda vítima de acidente no interior de Esperança do Sul

Por volta das 11 horas desta terça-feira (28/12), um veículo Renault Scenic (placas de Portão/RS) acabou despencando da ponte sobre o rio São Francisco, na divisa entre os municípios de Esperança do Sul e Tiradentes do Sul. Cinco pessoas ocupavam o automóvel.

Segundo informações, Nilda Silisqui morreu no local do acidente. As outras quatro pessoas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Caridade de Três Passos. Ainda na terça-feira foi confirmado o óbito de mais uma vítima do acidente, Arthur Silisqui havia sido resgatado em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os outros três ocupantes do veículo, um casal e sua filha, uma criança de seis anos de idade, sofreram ferimentos e também foram encaminhados para atendimento hospitalar. O quadro de saúde do casal é estável, mas segue grave.

Trabalharam no resgate, equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde de Esperança do Sul. As idades das vítimas fatais ainda não foram confirmadas.

A equipe volante da Polícia Civil foi acionada, assim como a equipe da perícia, para levantamento das circunstâncias deste acidente.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.