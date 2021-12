Condenado por matar mulher em Tenente Portela é preso após duas horas de negociações

Um homem de 60 anos foi preso nesta terça-feira, 28, em Tenente Portela. Contra ele havia um mandado de prisão pela morte da ex-companheira ocorrido em 22 de janeiro de 2017.

A vítima, Clarice de Azevedo, que na época tinha 29 anos, foi, segundo a denúncia do Ministério Público, atacada durante a madrugada pelo ex-companheiro, Adelar Schimidt com golpes com uma tábua de cortar carne. Ela foi agredida repetidas vezes, chegou a ficar em coma por alguns dias, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Segundo as informações da época, a mulher foi agredida na presença da filha, menos, do casal.

Adelar, que é um conhecido marceneiro da cidade de Tenente Portela, foi julgado em fevereiro de 2020, e condenado a 14 anos de prisão. Sua defesa recorreu e ele aguardou o resultado em liberdade. O Tribunal de Justiça considerou o recurso improcedente e ainda aumentou a pena do homem para 15 anos e determinou a execução da sentença.

Desde a decisão, Adelar Schimidt era considerado foragido, já que ele não se apresentou para cumprir a pena determinada pela justiça. Nesta terça-feira, 28, as Delegacias de Polícia Civil de Tenente Portela, Miraguaí e Três Passos, com apoio da Brigada Militar, realizaram uma operação no intuito de cumprir a determinação judicial.

Desde o inicio da manhã as equipes já monitoravam possíveis endereços do condenado em Miraguaí, Três Passos e Tenente Portela. O mesmo foi localizado em Tenente Portela, na sua residência, onde ele teria chegado durante a madrugada.

O homem não atendeu o chamado da polícia e não abriu a porta para as autoridades. A casa foi cercada e uma negociação, coordenada pelo delegado Vilmar Alaídes Schaefer, iniciada. A autoridade policial também fez um pedido de um mandado de busca e apreensão que foi concedido pela justiça.

Os filhos do foragido, acompanhados de um advogado, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, negociaram a rendição, que somente foi possível após duas horas de negociação.

Preso, o condenado foi conduzido para o Presidio Estadual de Três Passos, onde deverá dar inicio ao cumprimento de sua pena.

