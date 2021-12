Acidente em ponte deixa vitima fatal em Tiradentes do Sul.

Um veículo despencou da ponte sobre o Rio São Francisco na manhã desta terça-feira (28), o acidente ocorreu na divisa entre os municípios de Esperança do Sul e Tiradentes do Sul.

Segundo informações de MB Noticias, haviam cinco pessoas no interior do veículo, sendo que uma delas veio a óbito no local. As outras quatro foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Caridade de Três Passos, sendo uma em estado gravíssimo.

As identidades das vitimas ainda não foram divulgadas.