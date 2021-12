PRF apreende mais de 2 toneladas de maconha em Chapecó

Policiais Rodoviários Federais apreenderam 2,1 toneladas de maconha na noite de segunda-feira (27). A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão que transitava na BR 480 em Chapecó.

Durante abordagem a um M.Benz/1723 de Cascavel/PR, os policiais verificaram que o condutor estava com o exame toxicológico vencido. Além disso, notaram avarias e sinais de alterações na estrutura do baú do caminhão.

Após busca minuciosa, foi encontrado um fundo falso com aproximadamente um metro de largura, onde estavam escondidos diversos tabletes de maconha. Os PRFs pediram apoio do Corpo de Bombeiros para cortar a estrutura do baú e acessar todos os mais de 2 mil kg da droga.

O condutor, de 23 anos, afirmou que levaria a droga até o Rio Grande do Sul, mas não soube dizer local exato. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil de Chapecó.

Esta apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 4,5 milhões, valor que deixa de cair nas mãos do crime organizado.

