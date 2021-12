Polícia Federal apreende cocaína em ônibus interestadual de SC para o RS

A Polícia Federal aprendeu, nesta segunda-feira (27/12), 15 quilos de cocaína transportados em um ônibus de linha regular, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul.

A abordagem ocorreu na BR-101, em Osório, onde o veículo foi interceptado e revistado pelos policiais federais.

O droga foi localizada na bagagem de um passageiro residente em Itajaí (SC), que foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal, em Porto Alegre, indiciado por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema penitenciário.

A Policia Federal investigará a origem e o destino da droga.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.