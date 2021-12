Homem é baleado após capotar carro em Passo Fundo

Um homem foi atingido por cinco tiros na noite de ontem após capotar o veículo que conduzia no Bairro Nenê Graeff. O fato ocorreu por volta das 23h e a identidade da vítima não foi revelada.

Conforme registro policial, dois homens teriam disparado contra uma pessoa que estava no carro após o capotamento do veículo. A vítima dos disparos foi localizada por policiais consciente, ferido no braço, costas e cabeça. Ele não conseguia explicar o que houve, mas entregou o celular para os policiais ligarem para seus familiares.

Os policiais notaram uma conversa por texto no aparelho que apontava um encontro marcado com outra pessoa bem próximo do local do crime. O fato será investigado. O homem ferido foi conduzido para o Hospital e o veículo para o guincho, onde posterior será periciado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.