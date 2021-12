Brigada Militar prende dupla em Frederico Westphalen

Os Policiais Militares do 37° Batalhão de Polícia Militar(37°BPM), prenderam na madrugada desta terça-feira (28/12) um indivíduo de 29 anos de idade, por tráfico de drogas, e outro com 23 anos, foi preso momentaneamente por posse de entorpecentes. A dupla foi flagrada comercializando entorpecentes no município de Frederico Westphalen.

Na ação foi apreendido 12 porções de maconha, 07 porções de cocaína, além de um bloco de anotações com controle de vendas das drogas.

O homem preso e o material apreendido, foram encaminhados até a delegacia de Polícia para registro do flagrante.