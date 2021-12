Acidente com saída de pista foi registrado na ERS 207, em Vista Alegre Crissiumal

Um acidente de trânsito do tipo saída de pista foi registrado na ERS 207, entre Crissiumal e Humaitá, na manhã dessa terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021.

A saída de pista ocorreu na localidade de Vista Alegre, onde um Peugeot de Frederico Westphalen, que trafegava no sentido Humaitá – Crissiumal, acabou saindo pela pista contrária e capotando em meio a árvores e vegetação ao lado da estrada.

Mãe e filho que estavam no veículo foram socorridos por uma ambulância da Secretaria Municipal da Saúde de Crissiumal e encaminhados ao Hospital de Caridade, a princípio, felizmente, sem ferimentos graves.

A Brigada Militar esteve no local.

