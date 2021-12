29°BPM apreende adolescente, prende dois homens e uma mulher por tráfico de drogas em Ijuí

Após longo trabalho de inteligência que visava desmantelar a facção que abastecia drogas na cidade de Ijuí, nesta segunda-feira (27/12), o trabalho culminou com a abordagem de três homens e uma mulher próximo a rodoviária da cidade.

A operação da Brigada Militar começou nas primeiras horas do dia, com o monitoramento dos ônibus que vinham da região missioneira, até que no final da tarde de ontem um indivíduo que apresentava atitude suspeita foi monitorado, sendo que no exato momento que fazia contato com outras três pessoas em uma residência foi solicitado a abordagem.

Viaturas da Brigada Militar procederam a abordagem, logrando êxito na apreensão de 14 kg de maconha.

Os indivíduos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Ijuí para lavratura do flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.