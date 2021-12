PRF divulga balanço do Natal 2021 no Rio Grande do Sul

No período de quatro dias, houve aumento na fiscalização e no número de autuações (Foto: Divulgação | PRF)

Ações de combate ao crime e de fiscalização de trânsito marcaram as operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante os deslocamentos natalinos entre a quinta-feira (23/12) e o domingo (26/12). Registrou-se aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais gaúchas, que apresentaram movimento médio ao longo dos quatro dias.

Com a fiscalização de trânsito focada nas condutas que geram maior risco de letalidade, os policiais rodoviários federais cumpriram sua missão no combate à violência no trânsito. Diversas operações focadas nos locais com maior índice de acidentalidade foram realizadas, resultando no aumento da fiscalização e das autuações em comparação com o ano passado. Destaque especial para as autuações de motoristas embriagados e/ou que se recusaram a realizar o teste com o bafômetro e para as autuações por ultrapassagem indevida, infração que é grande causadora de colisões frontais.

As rondas ostensivas foram reforçadas, principalmente nos horários e locais de maior movimento, tornando o policiamento mais visível e o tempo de resposta às ocorrências menor. As ações de combate ao crime para promover segurança aos usuários da rodovia ocorreram diuturnamente. Em abordagens orientadas por inteligência, veículos suspeitos de serem utilizados para o cometimento de crimes foram interceptados e fiscalizados, refletindo na prisão em flagrante de 24 criminosos.

Dois graves acidentes com dez feridos cada, um na noite de quinta-feira (23/12) na BR 386 em Triunfo (que também causou uma morte) e outro na tarde de sábado (25/12) na BR 293 em Piratini, contribuíram para o aumento do número de feridos (62%) e de mortos (um a mais que ano passado).

Nas rodovias federais da Região Norte do Estado – atendidas pelas unidades de Sarandi, Seberi, Passo Fundo, Erechim e Lagoa Vermelha – houve redução nos índices de acidentes.

Segue a comparação do feriado de Natal 2021 (23/12 a 26/12) com o de 2020 (24/12 a 27/12):

RS: 2020 – 2021:

- Veículos fiscalizados: 1.504 - 4.365 (variação de +190%);

- Autuações: 1.382 - 2.455 (+78%);

- Autuações por ultrapassagens indevidas: 252 - 501 (+ 99%);

- Autuações envolvendo alcoolemia ao volante: 73 - 93 (+27%);

- Acidentes: 49 - 57;

- Pessoas feridas: 68 - 110;

- Pessoas mortas: 1 - 2;

- Pessoas presas: 26 - 24;

Delegacia PRF em Sarandi: 2020-2021:

Veículos fiscalizados: 164 - 666 (variação de +306%);

- Autuações: 237 - 455 (+92%);

- Autuações por ultrapassagens indevidas: 54 - 99 (+83%);

- Autuações envolvendo alcoolemia ao volante: 9 - 19 (+111%);

- Acidentes: 6 - 4;

- Pessoas feridas: 12 - 7;

- Pessoas mortas: 0 - 0;

- Pessoas presas: 2 – 3;

