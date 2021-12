Cacique Valdonês Joaquim é preso por quebrar condicional

A prisão de Valdonês Joaquim ocorrida as 18 horas de hoje, 27, em Tenente Portela se deu em virtude de um mandado de prisão expedido pela justiça e cumprido pela Brigada Militar. Segundo as informações obtidas por nossa reportagem ele quebrou o regime condicional que estava cumprindo.

Ele foi preso quando chegava em Depósito de Bebidas em Tenente Portela por homens da Brigada Militar. A prisão foi testemunhada por populares.

Segundo as informações ele estava em prisão domiciliar e teria desrespeitado as regras impostas por esse regime.

Ele está na Delegacia da Policia Civil de Três Passos e deverá ser conduzido dentro das próximas horas para o Presídio Estadual.

