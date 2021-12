Maquina de silagem pega fogo em Três Passos

Nesta segunda feira, 27, por volta das 15h40min uma maquina de fazer silagem pegou fogo em uma lavoura de milho às margens da BR-468 em Três Passos. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Foi acionado o Corpo de Bombeiros de três passos para atender a ocorrência. Não há informações de feridos.

