Mulher que causou estragos em igreja se envolve em acidente em Três de Maio

Um fato inusitado marcou a comunidade de Independência quando uma mulher visivelmente transtornada atacou a igreja católica da cidade quebrando diversas imagens sacras no interior do templo. No dia seguinte, 25/12, essa mesma mulher, por volta das 22h, conduzindo um CrossFox colidiu com um veiculo que estava estacionado na Avenida Senador Alberto Pasqualini, em Três de Maio.

De acordo com informações ela estava em alta velocidade passando sobre dois quebra-molas antes de chegar ao centro. Marcas grandes de frenagem no asfalto indicaram suposta alta velocidade antes da colisão com o veiculo que estava estacionado.

Segundo testemunhas a motorista responsável pelo acidente não apresentava sinais de lucides, pois segundo ela, havia danificado a igreja com a intenção de proteger um familiar de uma Ceita. A mulher por fim foi embora e o carro só foi retirado do local no domingo, 26, pela manhã.

