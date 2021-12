Homem é preso após atirar contra desafetos e balear criança em Carazinho

Na tarde de domingo (26/12), por volta das 17 horas e 30 minutos, a Brigada Militar através do 38° BPM em apoio a PRF realizaram a prisão de um dos envolvidos em uma tentativa de homicídio em Carazinho e que baleou uma criança de apenas três anos.

A ação começou por volta das 15 horas, quando indivíduos tripulando um Kadett realizaram diversos disparos de arma de fogo contra dois irmãos que estavam no Parque da Cidade, sendo que um deles foi atingido na perna. Uma criança de 3 anos que estava no local e não tinha nada a ver com o fato foi ferida por uma bala perdida no joelho. Ela foi socorrida por familiares na sequência.

Alertados por populares que estavam no parque, guarnições iniciaram as buscas pelos suspeitos, sendo que por volta das 17 horas e 30 minutos a PRF localizou o veículo dos criminosos próximo ao Bairro Santa Terezinha. Os indivíduos fugiram e posteriormente investiram contra os policiais. A Brigada Militar foi acionada para prestar apoio e um indivíduo de 39 anos foi preso. Logo após foi encontrado um revólver cal .32 que o mesmo havia jogado em uma sanga.

Diante dos fatos, o homem foi preso, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) DPPA) de Carazinho. Os feridos foram socorridos até o HCC e estão fora de perigo. A motivação do crime ainda não foi revelada.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.