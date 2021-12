Homem é preso suspeito de atear fogo na casa em Santo Ângelo

Na madrugada desta segunda-feira (27/12), uma casa de madeira, com 70 metros quadrados, foi consumida pelo fogo na rua Oscar Ernesto Jung, no bairro Castelarin, em Santo Ângelo. O fogo chegou a consumir um cômodo da casa vizinha. Conforme a Brigada Militar, os vizinhos apontaram o autor que teria ateado fogo na residência, o qual estava na rua próxima. O homem resistiu à prisão sendo necessário algemá-lo. Ainda, conforme informações, ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos da prima do autor do incêndio, afirma que estava na casa vizinha e avistou quando ele chegou por volta das 22 horas, ela ficou cuidando as atitudes de seu primo, pois viu que estava embriagado e provavelmente sob efeito de drogas cocaína e maconha. O homem continuou ingerindo bebida em casa, ela [a prima] em seguida recebeu diversas ligações dele dizendo que queria dinheiro para comprar droga, o que se não desse que iria colocar fogo na casa. O homem foi levado até a Delegacia de Polícia onde foi lavrado o flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.