Acidente deixa quatro pessoas feridas na BR-472 em Três de Maio

Na noite deste domingo (26/12), um acidente resultou em quatro pessoas feridas, na BR 472 em Três de Maio. Uma colisão traseira envolvendo dois veículos ocorreu por volta das 22 horas e 30 minutos, próximo ao acesso para o distrito de Consolata.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, PRF de Ijuí, o automóvel Renault Clio emplacado em Horizontina ocupado por quatro pessoas, e uma GM S 10 de Três de Maio eram conduzidos no sentido Santa Rosa-Três de Maio, quando ocorreu a colisão da caminhonete na traseira do automóvel.

Após a batida, o Clio saiu da pista caindo dentro de uma vala na lateral da rodovia, e a S 10 capotou no outro lado da pista.

Ficaram feridos os quatro ocupantes do automóvel que foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros que tiveram que utilizar o desencarcerador, e encaminhados pelo Samu para o Hospital São Vicente de Paulo. O motorista da caminhonete não ficou ferido.

