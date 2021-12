Homem morre afogado no Rio Guarita em Saltinho do Guarita

Neste domingo (26/12), um homem de 64 anos morreu afogado em Saltinho do Guarita, entre os municípios de Barra do Guarita e Pinheirinho do Vale.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, ele se banhava com familiares, quando desapareceu nas águas do Rio Guarita.

A guarnição foi acionada por volta das 16 horas e realizou buscas superficiais. O corpo de Ernesto Borre foi encontrado às 23h40min deste domingo, 26, há oito metros de profundidade, próximo do local de onde desapareceu.

A suspeita é de que o homem tenha tido um mal súbito enquanto se banhava. Os bombeiros informaram que mesmo o local de banho sendo em águas rasas, existem poços nas proximidades, o que dificultou as buscas.

O Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados necessários ao se banhar em rios. Neste final de semana, na região do noroeste do RS, foram três óbitos por afogamento entre sexta-feira, 24, e domingo, 26. Além do homem de 64 anos de Saltinho do Guarita, também morreram afogados um homem de 57 anos em Novo Tiradentes e um jovem de 16 anos em Novo Barreiro.

