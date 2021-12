Homicídio é registrado em bairro de Três Passos

Scharles Augusto Watthier da Silva, de 30 anos de idade, foi esfaqueado na região do abdômen e morreu. O homicídio ocorreu por volta das 19h30min do sábado (25/12), no bairro Frei Olímpio em Três Passos. Testemunhas afirmaram que havia um desentendimento entre a vítima e o agressor.

A Brigada Militar (BM) foi comunicada do fato e acionou a equipe do SAMU, que confirmou o óbito do homem.

O autor do homicídio fugiu do local, inclusive levando a arma branca. A BM revelou que ele já foi identificado. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime.

