Suspeito de descumprimento de medidas protetivas é preso em Miraguaí

A Polícia Civil de Miraguaí realizou, na tarde da quinta-feira (23/12), a prisão de um indivíduo suspeito de descumprir medidas protetivas impostas pelo Poder Judiciário.

Após os procedimentos formais na Delegacia da Polícia Civil, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.