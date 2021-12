Grave acidente deixa vários feridos no centro de Itapiranga

Na manhã desta sexta-feira (24/12), foi registrado um gravíssimo acidente, o fato aconteceu na Rua São José, no centro de Itapiranga - SC. Um Ford Ka desgovernado atingiu uma motocicleta Honda e na sequência outros veículos.

Acabaram envolvidos no acidente, pelo menos, uma Fiat Strada, um Renault Logan, uma Fiat Toro e um HB20. O Ford KA capotou na Rua que é extremamente íngreme.

O condutor da motocicleta, de 39 anos, residente em Itapiranga, sofreu graves ferimentos, foi atendido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu e conduzido ao Hospital Sagrada Família, que fica a 100 metros do local do acidente. Devido à gravidade dos ferimentos a vítima foi conduzida ao Hospital Regional de São Miguel do Oeste.

No Ford Ka tinham quatro ocupantes, sendo que uma idosa de 62 anos, uma menina de 11 anos e um idoso de 61 anos que tiveram ferimentos e foram conduzidos ao Hospital Sagrada Família pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros.

O motorista do Ford Ka apresentava ferimentos leves e recusou atendimento. O motorista da Fiat Strada, um idoso de 61 anos, relatou dores lombares e também foi conduzido ao Hospital Sagrada Família.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.