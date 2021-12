Acidente de transito deixa homem ferido em Três de Maio

Na tarde de desta quarta-feira, 22/12, um homem ficou ferido em um acidente de transito ocorrido na RS 342 em Três de Maio.

Ele conduzia um veículo GM Prisma que capotou sobre a rodovia e depois saiu da pista ficando no barranco na lateral da estrada.

De acordo com informações, o condutor do veículo de Três de Maio foi socorrido ao hospital com fratura em uma das pernas.

Foi acionado a Brigada Militar que comunicou o Comando Rodoviário, grupo de Santa Rosa.

