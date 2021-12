Operação Renascer foi desencadeada em Três Passos e região

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Três Passos, com apoio da Brigada Militar, desencadeou a operação RENASCER que teve como objetivo o combate a facção criminosa que atua na Região Celeiro.

Entre os dias 22 e 23 de dezembro estão sendo cumpridas 17 ordens judicias, sendo 08 (oito) mandados de busca e apreensão e 09 (nove) mandados de prisão.

Frisa-se que em datas pretéritas já haviam sido cumpridas prisões relacionadas a operação a qual finda com o total de 17 prisões, sendo 2 prisões em flagrante, 14 prisões preventivas e uma prisão temporária. Ainda foi realizada uma apreensão de adolescente infrator.

Durante as investigações foram apreendidos quatro quilos de maconha, noventa e dois gramas de cocaína, um veículo e R$ 2.900,00 em dinheiro.

A operação foi desencadeada a partir do homicídio ocorrido em 14 de agosto de 2021, na cidade de Três Passos, pois através das diligências realizadas constatou-se o envolvimento de membros da facção criminosa no crime.

Com referência ao homicídio, o Inquérito foi concluído, com indiciamento de três indivíduos (os dois executores e o mandante do crime, um presidiário, o qual é um dos líderes da facção criminosa na região).

No dia de hoje foi executada mais uma prisão preventiva desse indivíduo.

Membros dessa facção, também praticaram o roubo, na cidade de Humaitá, no dia 13 de setembro de 2021 e foram presos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.