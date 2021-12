Cuidado: Clientes do Banrisul estão sendo vitima de golpes

Correntistas do Banrisul tem relatado tentativa de golpes aplicados através de celular. Segundo uma correntista, ela recebeu uma mensagem dizendo que havia sido feita uma compra de R$ 1500 em seu cartão de crédito. Junto da mensagem veio um número de telefone, 0800, para que a pessoa ligue em caso de dúvidas.

Esse 0800, se passa por Central de Atendimento do Banrisul. Quando a pessoa liga é simulado de fato o atendimento do Banco do Estado, onde a atendente diz que a cobrança será cancelada e recomenda que a pessoa vá até o Caixa Eletrônico do banco e ligue novamente o para o número para efetuar um procedimento de mudança de senha.

Diferente da recomendação recebida pela suposta Central de Atendimento, a cliente foi na agência de Tenente Portela e procurou o atendimento presencial, onde foi informada que se tratava de um golpe.

A recomendação é de que se receber a notificação, entre em contato com a sua agência, não passe nenhum dado para a suposta central e de forma alguma siga as recomendações repassadas por telefone.

