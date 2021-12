Brigada Militar realiza mais uma Operação do Plano Tático Operacional na região

A Operação realizada pelo 4º BPAF contou com 67 PMs e 26 viaturas, atuando em conjunto com 9 servidores e 4 viaturas de outros órgãos de segurança, tendo como resultado: 352 pessoas abordadas e identificadas, 1 prisão em flagrante, 1 termo circunstanciado lavrado por posse de entorpecente, 246 veículos fiscalizados, sendo 5 destes autuados e 1 recolhido.

Na operação foram executadas ações preventivas e repressivas qualificadas com o objetivo de promover a segurança pública, com foco na redução nos índices de violência e criminalidade nos locais de interesse operacional, com base na análise criminal e de inteligência.