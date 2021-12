Acidente com morte na RSC 472 em Santa Rosa

Um homem morreu vítima de acidente de trânsito que ocorreu por volta das 12h50min, de quarta-feira (22/12) na RSC 472 em Santa Rosa.

Uma colisão frontal envolveu um automóvel Gol conduzido pela vítima e um caminhão. Os veículos colidiram próximo a garagem da empresa Park Tur.

O acidente foi atendido pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar.

A vítima foi identificada como Clodivan Régis dos Santos, 57 anos, que residia em Santa Rosa.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.