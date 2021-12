Homem perde mais de R$ 3 mil em Golpe do Nudes em Santa Rosa

Um homem com 55 anos, residente no centro de Santa Rosa foi vítima de estelionato, após trocar fotos íntimas com uma menina nas redes sociais. Segundo o Boletim de ocorrência, o homem recebeu uma solicitação de amizade e começou a trocar fotos com uma jovem.

Minutos depois recebeu a mensagem de um suposto delegado de Polícia, que o informou que a menina era menor de 18 anos, e que ele deveria depositar R$ 3.280,00.

A vítima depositou o valor em uma conta, e minutos depois solicitou outro pedido, quando procurou a Delegacia de Polícia.

