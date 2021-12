Acidente na ERS-155 em Santo Augusto

No inicio da tarde de hoje ocorreu um acidente envolvendo uma carreta que saiu da pista na ERS-155 em Santo Augusto.

O acidente ocorreu nas proximidades do local conhecido como Haras do João Teixeira.

A pista ficou parcialmente bloqueada. Segundo informações da Policia Rodoviária Estadual o motorista não ficou ferido e passa bem.

