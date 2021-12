Polícia Civil apreende armas de fogo, munições e drogas em operação na Barra do Guarita

Na tarde desta terça-feira (21/12), a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Barra do Guarita, com apoio de agentes das delegacias de Redentora, Tenente Portela e Miraguaí, apreenderam na cidade de Barra do Guarita, armas de fogo e entorpecentes.

As armas de fogo, uma espingarda 12 e uma pistola calibre 380 e mais munições, foram apreendidas na residência de um morador enquadrado em crimes de ameaça previstos na lei Maria da Penha.

Já num local suspeito de ser ponto de tráfico foram apreendidos aproximadamente 1 kg de maconha, 75 gramas de cocaína, 117 gramas de crack, duas balanças de precisão, além de materiais para embalar frações de drogas para comercialização.

Segundo o Delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino, a investigação do possível ponto de tráfico foi realizada em conjunto com a Brigada Militar.

O morador não estava no local, restando inviabilizada sua prisão em flagrante.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.