Operação Policial apreende armas e munições em Miraguaí

Na manhã desta quarta-feira (22/12), a Polícia Civil, através dos policiais civis das Delegacias de Polícia de Redentora e Miraguaí, com apoio da Brigada Militar, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, apreenderam em Miraguaí uma pistola Taurus cal.9mm, 3 carregadores municiados com 35 munições, 23 munições 9mm avulsas, 2 estojos cal. 762, 1 estojo cal.556, 3 estojos cal. 9mm deflagrados, 3 estojos cal.20gauge deflagrados e um bastão retrátil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.